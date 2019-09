Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Berlusconi vuole un’amichevole con il Milan e scherza: «Il mio Monza lo batte 3 a 0» Scherza ma non troppo il presidente del Monza che vorrebbe organizzare una partita con i rossoneri di Gaimpaolo: «Ho parlato con l’attuale presidente del Milan, gli ho detto di organizzare un’amichevole: vinciamo noi 3-0, si esagera».

«Il mio Monza batterebbe il Milan di Giampaolo 3 a 0». Scherza ma non troppo “l’ex” Silvio Berlusconi che si gode le quattro vittorie su quattro match del suo Monza mentre il Milan fatica. Vorrebbe organizzare una amichevole proprio con il “Diavolo” tanto che ha detto di aver parlato con l’attuale presidente del Milan: «gli ho detto di organizzare un’amichevole: vinciamo noi 3-0, si esagera».

Intanto elogia il gioco del suo Monza: «Chi l’ha visto di recente ha assistito a partite piacevoli, si vede l’effetto degli schemi studiati da me, Brocchi e Galliani». E punta al record: «Se domani dovessimo vincere a Lecco, otterremmo per la prima volta nella storia cinque vittorie di fila in avvio di campionato» ha detto.

