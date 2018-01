Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Berlusconi, Veronica Lario ricorre contro la revoca dell’assegno milionario Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi, ha presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza con cui le è stato revocato “l’assegno divorzile” di 1.4 milioni al mese che le era stato riconosciuto dal Tribunale di Monza.

Nella lunga battaglia tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario sull’assegno di divorzio la palla passa all’ex moglie. Dopo che la Corte d’appello di Milano lo scorso novembre ne aveva stabilito l’autosufficienza, Lario ha presentato tramite il suo legale ricorso in Cassazione contro la sentenza – “profondamente ingiusta” - con cui le è stato revocato “l’assegno divorzile” di 1.4 milioni al mese che le era stato riconosciuto dal Tribunale di Monza.

LEGGI La Corte d’Appello: «Veronica Lario è autosufficiente, niente assegno da Berlusconi»

La revoca dell’assegno, secondo il provvedimento della Corte d’appello di Milano dello scorso novembre, parte dalla “mensilità successiva alla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio e quindi da marzo 2014”. L’atto di impugnazione è stato notificato nei giorni scorsi agli avvocati dell’ex premier che avranno 40 giorni di tempo per replicare. La Cassazione dovrà decidere se nella sentenza di secondo grado è stata applicata la legge. In caso contrario gli atti verranno ritrasmessi a Milano per un nuova causa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA