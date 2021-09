Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Benemerenze civiche a Carate Brianza: candidature entro il 15 ottobre C’è tempo fino al 15 ottobre per avanzare delle candidature per le benemerenze civiche di Carate Brianza.

Fino al 15 ottobre, è possibile presentare le proposte di candidatura per il conferimento delle civiche benemerenze. Lo ricorda il Comune di Carate in un avviso diramato sul sito ufficiale. I candidati devono essersi distinti con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, con particolare collaborazione alle attività della pubblica amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica, che abbiano in qualsiasi modo giovato alla città di Carate Brianza, sia rendendone più alto il prestigio, attraverso la loro personale virtù, sia servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni. Le proposte di concessione delle benemerenze, contenenti la motivazione e gli altri elementi utili alla loro valutazione, possono essere presentate dal sindaco, dagli assessori, dai consiglieri comunali o da almeno 200 cittadini residenti e maggiorenni che sottoscrivano presso gli Uffici comunali un’apposita petizione. Le candidature devono essere presentate all’Urp o inviate all’indirizzo mail [email protected]

