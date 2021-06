Benemerenza civica ai Vigili del fuoco di Desio per “professionalità, zelo e dedizione in emergenza Covid-19” Vigili del fuoco premiati dal sindaco di Desio Roberto Corti con la Corona Turrita, la massima onorificenza civica cittadina.

Vigili del fuoco premiati dal sindaco di Desio con la Corona Turrita, la massima onorificenza civica cittadina, per “il riconoscimento della professionalità, zelo e dedizione profusi nel far fronte alle necessità dei cittadini di Desio in risposta all’emergenza sanitaria per il Covid-19”.

Hanno presenziato alla cerimonia in Villa Tittoni con il sindaco Roberto Corti, in rappresentanza di tutto il personale del distaccamento di Desio, il Capo reparto Paolo Brugora, capo distaccamento di Desio, e il Capo squadra Luigi Rutigliano.

“È un grande onore per i Vigili del fuoco ricevere dalle mani del primo cittadino questo prestigioso riconoscimento per il lavoro svolto incessantemente e con grande disponibilità ed abnegazione dalla compagine di Desio al servizio della collettività, soprattutto durante questo periodo di emergenza sanitaria”.

Desio onorificenza Corona turrita ai Vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA