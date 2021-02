Bellusco, parte il progetto per i genitori alla ricerca di un confronto sulla crescita dei figli A Bellusco parte “Crescere insieme”: è un progetto dedicato ai genitori con figli da 0 a 16 anni che desiderano confrontarsi sulle problematiche riguardanti lo sviluppo psico-evolutivo e relazionale.

A Bellusco le problematiche della genitorialità si potranno affrontare in comunità. Prende il via nelle prossime settimane “Crescere insieme” un progetto dedicato ai genitori con figli da 0 a 16 anni che desiderano confrontarsi sulle problematiche riguardanti lo sviluppo psico-evolutivo e relazionale.

Per attuarlo il Comune ha approvato una convenzione con l’associazione “Un Palcoscenico per i ragazzi”: «L’obiettivo è di “fare comunità” anche nell’affrontare tematiche riguardanti la crescita delle nuove generazioni - spiega l’assessore ai servizi sociali Maria Benvenuti - Il progetto sarà sviluppato con due modalità differenti ma complementari tra loro. Da una parte ci saranno degli incontri in cui ci si potrà confrontare con esperti e altri genitori anche per creare una rete di interventi finalizzati a supportare le famiglie. Dall’altra parte verrà istituito un vero e proprio sportello (“Un tempo con te” nda) in cui per parlare direttamente con un professionista. Lo sportello sarà allestito in Corte dei Frati, nei locali dello Spazio giovani».

Le prime iniziative partiranno probabilmente a marzo: «Si partirà con gli incontri e durante questo verrà anche presentato lo sportello - chiude la Benvenuti - Nelle prossime settimane verranno comunicate le date e la presentazione ufficiale del progetto».

