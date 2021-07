La via Bergamo a Bellusco (Foto by Signorini Federica)

Bellusco, interventi d’agosto in via Bergamo: «Così meno disagi» Lavori stradali al via dal 29 luglio, prevista la sostituzione di alcuni cordoli dei marciapiedi. Successivamente di provvederà anche l’asfaltatura della carreggiata. Il Comune: «Lavori estivi per creare meno disagi alla circolazione».

Sono partiti nella giornata di giovedì 29 luglio i lavori di manutenzione stradale su via Bergamo, nel tratto compreso tra via Roma e corso Alpi. L’intervento sarà duplice, quello appena avviato riguarda la sostituzione di alcuni degli attuali cordoli dei marciapiedi in altri, autobloccanti. Successivamente è prevista anche l’asfaltatura della carreggiata.

I lavori prendono il via nel periodo estivo per provocare meno disagi possibili alla circolazione stradale, come spiega l’amministrazione comunale: «Ci scusiamo fin d’ora dei disagi - si legge in un comunicato del Comune - la scelta di effettuare i lavori di manutenzione durante il periodo estivo risponde ad una logica di possibile riduzione dei disagi».

