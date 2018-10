Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

La scena dell’incidente come è apparsa sabato mattina

Bellusco: il giudice convalida l’arresto per omicidio stradale alla 21enne di Ornago Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza ha convalidato martedì 9 ottobre l’arresto per omicidio stradale plurimo alla 21enne di Ornago che nelle prime ore di sabato 6 ottobre, sotto l’effetto dell’alcol, ha investito e ucciso due pedoni sulla provinciale Monza - Trezzo, all’altezza di Bellusco.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza ha convalidato martedì 9 ottobre l’arresto per omicidio stradale plurimo della 21enne di Ornago che nelle prime ore di sabato 6 ottobre, sotto l’effetto dell’alcol, ha investito e ucciso due pedoni sulla provinciale Monza - Trezzo, all’altezza di Bellusco.

LEGGI: Bellusco: travolti e uccisi alle 4 di notte sulla provinciale, erano a piedi dopo l’alcoltest

LEGGI: Trovato il terzo uomo, la 21enne ai domiciliari

Durante l’interrogatorio, la 21enne, secondo quanto riferito dai suoi difensori, ha detto al giudice che non avrebbe potuto evitare di falciare i due trentenni, di nazionalità marocchina, in quanto la visuale sarebbe stata temporaneamente ostruita da un’altra auto, che la precedeva, che avrebbe evitato a sua volta all’ultimo momento i due pedoni. Se li sarebbe trovati davanti all’improvviso, «ciondolanti e con delle bottiglie in mano», avrebbe detto.

Gli stessi avvocati che difendono la ragazza non si sono opposti alla convalida né agli arresti domiciliari, misura confermata dal giudice, riservandosi eventualmente di chiedere che successivamente - quando avrà superato lo stato di choc in cui versa ancora - le possa essere concesso di tornare al lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA