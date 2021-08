Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Marco Testa)

Foto Facebook (Foto by Marco Testa)

Bellusco, dopo le medaglie il riconoscimento del Comune per i protagonisti degli Europei di pattinaggio Cinque sono i pattinatori della compagine belluschese volati a Canelas, in Portogallo: Sofia Saronni, Riccardo Lorello, Emanuele Balini, Andrea Cremaschi e Riccardo Ceola

Dopo le medaglie arriva anche il riconoscimento dell’Amministrazione Comunale. A latere della seduta consiliare di venerdì 30 luglio il sindaco Mauro Colombo e i consiglieranno voluto omaggiare gli atleti della Polisportiva Bellusco che nelle scorse settimane si sono resi protagonisti nei Campionati Europei di Pattinaggio tenutisi in Portogallo.

Cinque sono i pattinatori della compagine belluschese volati a Canelas: Sofia Saronni, Riccardo Lorello, Emanuele Balini, Andrea Cremaschi e Riccardo Ceola.

I 5 hanno dato prova della propria forza conquistando ben 14 delle 45 medaglie totali ottenute dalla Nazionale Italiana, contribuendo in maniera decisiva al primo posto nel medagliere con cui gli azzurri hanno chiuso le gare.

“Sono per tutti noi un esempio di impegno e determinazione per ottenere i risultati che ci si prefiggono - si legge in un comunicato dell’Amministrazione -. Complimenti a tutti gli atleti e al team del Pattinaggio”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA