Barlassina: un cesanese ubriaco si schianta contro la recinzione del cimitero Si tratta di un 40enne che ha distrutto la vettura ed è riuscito a uscire dall’abitacolo prima dell’arrivo di mezzi di soccorso e carabinieri. Sottoposto a due test è risultato avere alcol nel sangue tre volte oltre i limiti di legge. È stato denunciato e gli è stata ritirata la patente di guida.

Incidente stradale a Barlassina nella notte: un 40enne di Cesano Maderno alla guida di una Skodaha perso il controllo mentre percorreva la Strada provinciale 44, all’altezza della rotatoria dell’incrocio con corso Giuseppe Garibaldi e via Monte Grappa ed è finito contro la recinzione del cimitero comunale. All’arrivo dei carabinieri e dei soccorsi inviati dal 118, nonostante la vettura completamente distrutta il conducente era già uscito miracolosamente dall’auto.Sottoposto all’accertamento etilometrico è risultato positivo con un tasso oltre il triplo del limite di legge in due prove (oltre 1,5 g/l). E’ stato quindi denunciato all’autorità giudiziaria per guida in stato d’ebbrezza aggravata dall’aver provocato un incidente e gli è stata ritirtata la patente di guida. I seguito è stato trasportato in “codice verde” all’ospedale di Desio per accertamenti.

