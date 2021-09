Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Barlassina, spara tre colpi con la scacciacani in centro ed esplode il panico Un 49enne già noto alle forze dell’ordine è stato denunciato per procurato allarme dai carabinieri intervenuti. Avrebbe detto di averli esplosi per costringere il suo cane, restio, a salire in auto.

Avrebbe detto ai carabinieri di aver esploso tre colpi con una scacciacani per costringere il suo cane, restio, a salire sulla sua auto. Forse è stato anche un modo per festeggiare il compleanno, che cadeva proprio quel giorno, lunedì 6 settembre. Fatto sta che un 49enne di origini pugliesi, domiciliato a Barlassina, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per procurato allarme.

Numerosissime infatti, dicono dall’Arma, le telefonate giunte alla centrale operativa della caserma di Seregno, attorno alle 19.15, quando l’uomo ha esploso i tre colpi d’arma nel centro del paese. I militari hanno inviato tre pattuglie, il Radiomobile di Seregno e i militari della Stazione carabinieri di Seveso – competente per territorio – e di Lentate sul Seveso.

In base ai racconti e immediate indagini i carabinieri intervenuti hanno presto individuato l’autore della scriteriata azione rintracciandolo presso il proprio domicilio. Una perquisizione ha permesso di rinvenire l’arma all’interno di un’auto che sarebbe risultata in uso al 49enne, una pistola scacciacani all’interno del cui tamburo - dicono i militari dell’Arma - «sono stati trovati ancora tre colpi a salve inesplosi e i tre bossoli compatibili con l’evento descritto».

