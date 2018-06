Barlassina: rapinano la tabaccheria, il titolare li mette in fuga a bastonate

BARLASSINA TABACCHI DI VIA MILANO RAPINATO (Foto by Attilio Pozzi)

Di fronte ai rapinatori non è rimasto con le mani in mano, li ha presi letteralmente a bastonate. È successo martedì 19 giugno, alla tabaccheria di corso Milano a Barlassina, lungo la principale arteria di traffico. Qualche minuto dopo le 16 due uomini, volto coperto da una sciarpa e uno anche dal cappuccio di una felpa, sono scesi da un furgone di colore bianco tipo Fiorino. Uno è riuscito ad arrivare alla cassa e ad arraffare i 150 euro in contanti che si trovavano all’interno, il secondo armato di pistola è stato invece preso a bastonate dal gestore, un cinquantenne.

Il titolare del tabacchi ha valutato che la pistola fosse giocattolo e così ha reagito con decisione. I due banditi si sono trovati spiazzati e hanno pensato bene di velocizzare l’azione. All’uscita sono saltati sul furgone, ma prima di scappare a tutto gas, hanno avuto una seconda dose di bastonate. Il gestore ha nuovamente impugnato la spranga in legno che aveva usato poco prima e ha colpito lo specchietto laterale destro del mezzo da lavoro. Alla fine i due rapinatori hanno fatto perdere le proprie tracce in direzione del vicino comune di Seveso.

La chiamata al 112 ha portato in posto diverse gazzelle dei carabinieri della compagnia carabinieri di Seregno. Il sospetto è che la coppia di banditi possa essere la stessa ad avere agito nei giorni scorsi nella provincia comasca. Due le attività commerciali prese di mira da due uomini e sempre a bordo di un furgone tipo Fiorino di colore bianco. In un caso i furfanti hanno ripulito armati di pistola una tabaccheria e qualche giorno dopo sono entrati con la stessa foga in un negozio. Le indagini sono in corso.

