Gli edifici dell'Aler di via Solferino a Seregno (Foto by Paolo Colzani)

Bando per alloggi pubblici a Seregno, Giussano, Lazzate e Barlassina Scade il 30 aprile il bando per l’assegnazione di alloggi pubblici aperto da Seregno: abitazioni anche a Giussano, Lazzate e Barlassina. Ecco i requisiti per fare domanda.

Il piano di zona di Seregno, per la gestione in forma integrata di servizi in ambito sociale e socio-sanitario, ha pubblicato un avviso per la raccolta delle domande di assegnazione in locazione di alloggi appartenenti ai servizi abitativi pubblici. La sua scadenza è fissata alle 16 del prossimo 30 aprile. Gli interessati devono compilare la loro domanda e inoltrarla esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’apposita piattaforma regionale, raggiungibile all’indirizzo www.serviziabitativi.servizirl.it.

Gli appartamenti disponibili sono complessivamente sedici: otto a Seregno (tre di proprietà comunale e cinque di Aler Monza e Brianza), uno a Lazzate (Aler Monza e Brianza), cinque a Giussano (tutti comunali) e due a Barlassina (entrambi comunali). Possono concorrere al bando cittadini italiani o di uno stato dell’Unione europea oppure extracomunitari regolarmente soggiornanti, che abbiano la residenza anagrafica o svolgano attività lavorativa in Lombardia alla data di presentazione dell’istanza, con un Isee familiare non superiore a 16mila euro.

Il capitolato prevede che le assegnazioni ai nuclei in condizione di indigenza, determinata da una situazione Isee pari o inferiore ai 3mila euro, avvengano nella misura del 20 per cento delle unità disponibili nell’anno solare. Alla scadenza dell’avviso, saranno formate graduatoria con punteggi decrescenti per ciascuno dei Comuni coinvolti. Il piano di zona di Seregno comprende, oltre all’ente capofila, anche Barlassina, Ceriano Laghetto, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto e Seveso.

