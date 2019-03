Bandiere a mezz’asta per Giambelli alle Torri Bianche, il ricordo di Capitanio (Lega) a Vimercate, alle Torri Bianche, “creature” di Giambelli, bandiere a mezz’asta in occasione del lutto e dei funerali del costruttore Valentino Giambelli. Il ricordo dell’onorevole leghista di Concorezzo Massimiliano Capitanio.

«Valentino Giambelli rappresenta una pagina di storia romantica e forse, purtroppo, irripetibile del calcio che vorremmo vivere tutti i giorni. Io prima di tutto lo ricordo come un generoso imprenditore dello sport vissuto come passione».

LEGGI: É morto il costruttore ed ex presidente del Monza Valentino Giambelli

Così l’onorevole concorezzese della Lega Massimiliano Capitanio celebra lo storico presidente del Monza, di cui sabato 30 aprile si celebrano i funerali.«Lo ricordo a bordo campo e in tribuna nei miei tanti anni passati a seguire il Calcio Monza come uno speciale papà di tutti i giocatori. Un imprenditore del calcio capace di costruire e realizzare per tanti anni i sogni dei tifosi biancorossi. Spero che il Monza possa presto tornare in serie B e dedicargli questo traguardo» conclude Capitanio.

Intanto, a Vimercate, alle Torri Bianche, “creature” di Giambelli, bandiere a mezz’asta in occasione del lutto e dei funerali del costruttore.

