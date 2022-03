Banda ultra larga Open Fiber a 11mila edifici di Brugherio Firmata una convenzione, soddisfatto il sindaco Marco Troiano, «prevede un investimento, da parte della società, di quattro milioni di euro, per portare la connessione in modalità FTTH (Fiber To The Home) in 11.000 unità».

Lo mette nero su bianco una convenzione firmata nei giorni scorsi: la rete a banda ultra larga di Open Fiber si estende anche a Brugherio.

L’accordo, ha spiegato con soddisfazione il sindaco Marco Troiano, “prevede un investimento, da parte della società, di quattro milioni di euro, per portare la connessione in modalità FTTH (Fiber To The Home) in 11.000 unità immobiliari della nostra città”.

Si passerà da una rete composta da cavi in rame, meno efficiente a maggiore distanza dalla centrale, ad una connessione che sviluppa la fibra ottica, portandola fino alle case. Risultato.

L’accordo tra Comune ed Open Fiber prevede che la società sviluppi e realizzi il progetto per portare l’infrastruttura in tutto il territorio, con l’installazione di una centrale e con il risultato di una connessione stabile e più veloce. “Questo progetto di infrastruttura -ha commentato Troiano- permetterà di disporre di una rete a prova di futuro e abiliterà tutti i cittadini ad utilizzare servizi oramai indispensabili in questa era digitalizzata quali lo smart working, la didattica a distanza, ma anche il cloud computing, lo streaming online e in 4K, esponenzialmente cresciuti in questi mesi”.

Il percorso verso l’obiettivo potrebbe comunque non essere privo di criticità. L’ infrastruttura, laddove possibile, sfrutterà cavidotti e reti sotterranee o aeree già esistenti. Ma è ancora da capire quale sarà l’impatto degli scavi. Scavi che, annuncia Open Fiber in un comunicato, “saranno effettuati privilegiando modalità innovative e a basso impatto ambientale”.

