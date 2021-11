Banco Desio, ecco la Banca del tempo: permessi dei lavoratori a disposizione dei colleghi che ne hanno bisogno «Un modello già applicato in altre aziende – spiegano i sindacati in una nota -, ma che riteniamo possa essere esportato anche in altri contesti lavorativi in linea con quanto già previsto dagli accordi nazionali».

Banca del Tempo al Gruppo Banco di Desio. I dipendenti , volontariamente, potranno destinare una parte dei loro permessi ai colleghi che hanno situazioni familiari difficili da gestire. Un modo per essere solidali con gli altri mettendo a loro disposizione tempo da utilizzare per le necessità familiari e personali.

Uno strumento messo a punto grazie a una trattativa che ha visto partecipi First Cisl, Unisin e Uilca. «Esprimiamo la nostra soddisfazione per l’accordo siglato con l’azienda – spiegano le organizzazioni sindacali in una nota -. È una intesa che introduce, per la prima volta, questo innovativo strumento». Una dotazione di ore è stata messa a disposizione anche dal Banco di Desio e della Brianza. «Un modello già applicato in altre aziende – conclude la nota sindacale -, ma che riteniamo possa essere esportato anche in altri contesti lavorativi in linea con quanto già previsto dagli accordi nazionali».

