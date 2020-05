Bambino di 10 anni investito da un’auto in viale Marconi a Monza, lievi ferite Secondo quanto riferito dalla polizia locale era in compagnia del padre e del fratello e si stava spostando su un monopattino elettrico (vietato alla sua età). L’investitrice, una 45enne di Monza, si è immediatamente fermata. Accertamenti in corso.

Fortunatamente se l’è cavata con qualche lieve ferita un bambino di 10 anni che domenica 17 maggio è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada in viale Marconi, a Monza. Il bambino, secondo quanto riferito dalla polizia locale intervenuta per i rilievi, si stata spostando su un monopattino elettrico (vietato alla sua età) ed era in compagnia del padre e del fratello. L’investitrice, una 45enne di Monza, procedeva verso Sesto San Giovanni e si è immediatamente fermata. Il bambino è stato trasportato all’ospedale di Monza per accertamenti.

