Bambina di 6 anni rischia di annegare per un malore, soccorsi a Concorezzo

Attimi di paura domenica a Concorezzo al centro Acquaworld per una bimba di 6 anni che ha rischiato di annegare. Verso le 11.30 la bambina stava nuotando in piscina nel grande parco acquatico di via La Pira, quando si è sentita male e ha perso improvvisamente i sensi finendo sott’acqua. La madre e un bagnante si sono subito accorti della situazione e l’hanno tirata fuori dalla piscina insieme ai bagnini della struttura, che si sono impegnati a rianimare la bambina. Nel frattempo sono stati allertati i soccorsi, che si sono portati sul posto con un’ambulanza della Croce Bianca di Brugherio e l’elisoccorso, oltre a una pattuglia dei carabinieri. Fortunatamente la bambina ha ripreso conoscenza abbastanza rapidamente ed è stata poi trasferita in ambulanza dai sanitari in codice giallo all’ospedale De Marchi di Milano per ulteriori accertamenti, ma non sarebbe comunque in pericolo di vita. Mentre l’eliambulanza ha fatto ritorno alla base senza trasportare nessun ferito.

