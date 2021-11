Bambina di 1 mese soccorsa nella notte, intervento d’urgenza della Croce Bianca di Giussano La Croce Bianca di Giussano ha condiviso sulla pagina facebook del servizio di soccorso un pensiero dedicato a un’emergenza che giovedì sera ha coinvolto una bambina di un mese, soccorsa e trasportata in emergenza all’ospedale San Gerardo di Monza.

L’allarme è scattato intorno a mezzanotte quando i genitori si sono accorti che la neonata non stava bene. L’equipaggio della Croce Bianca è intervenuto con l’automedica di Cantù ed è stato disposto il trasferimento alla Fondazione Monza e Brianza per la mamma e il suo bambino. Durante il trasporto avrebbe avuto una crisi cardiaca con manovre di rianimazione a bordo dell’ambulanza e all’arrivo, cosciente e piangente, è stata presa in carico dagli specialisti e ricoverata in terapia intensiva.

“Tempestività, professionalità e soprattutto tanto lavoro di squadra per il nostro equipaggio del giovedì notte impegnato in un delicato intervento a Mariano Comense. A loro e all’equipe della CO_005, l’automedica di Cantù, vanno i nostri complimenti”, ha commentato ancora la Croce Bianca.

