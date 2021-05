Balotelli, Barella e Candreva per l’asta benefica della Pro Loco Sulbiate L’asta benefica della Pro Loco Sulbiate mette in palio il cimelio di un calciatore di Inter, Monza e Sampdoria per raccogliere fondi in favore di Amatrice, colpita dal terremoto del 2016.

Tifosi attenzione, perché c’è in arrivo una iniziativa che coniuga il calcio e la solidarietà. È l’asta benefica organizzata dalla Pro Loco Sulbiate: l’occasione per aggiudicarsi il cimelio di un calciatore di Inter, Monza e Sampdoria per raccogliere fondi in favore di Amatrice, colpita dal terremoto del 2016.

All’asta una maglia indossata e autograta di Nicolò Barella, una maglia autografata di Mario Balotelli, le scarpe indossate e autografate di Antonio Candreva.

Sarà virtuale attraverso la pagina Facebook “Pro Loco Sulbiate”. A partire dalle 10 di sabato 22 maggio, sino al giorno successivo sarà possibile inviare l’offerta via Messenger. Lo staff della Pro Loco aggiornerà poi in tempo reale con dei post sulla sua pagina il valore della puntata massima sino a quel momento ricevuta, per consentire così alle persone di aumentare le offerte. Il termine ultimo per le puntate è stato fissato alle 12 di domenica 23 per le scarpe di Candreva e alle ore 20 per le magliette di Barella e Balotelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA