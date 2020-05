Balle di fieno in fiamme a Carate Brianza, incendio nella zona dell’ospedale Vigili del fuoco a Carate Brianza per un incendio divampato mercoledì sera in una azienda agricola lungo la Sp 6 a Carate Brianza, non lontano dall’ospedale.

Un incendio è divampato mercoledì sera in una azienda agricola lungo la Sp 6 a Carate Brianza, non lontano dall’ospedale. A fuoco delle balle di fieno nell’area esterna a un fienile, che non sembra essere stato intaccato. Dopo le 22 sul posto si sono portati vigili del fuoco di Monza e Carate Brianza. Sul posto anche i carabinieri. Alta e densa la colonna di fumo che si è alzata dal fieno in fiamme.

Dalle informazioni non risulterebbero feriti o intossicati.

