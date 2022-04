Avviata la progettazione per salvare la Cascina del Sole dal degrado: «Recupero e valorizzazione» Potrebbe tornare a nuova vita la Cascina del Sole, all’interno del parco di Monza. A confermarlo è il Consorzio Villa reale e Parco dopo che nei giorni scorsi il luogo era tornato alla ribalta per una denuncia di degrado supportata da foto.

Potrebbe tornare a nuova vita la Cascina del Sole, all’interno del parco di Monza. A confermarlo è il Consorzio Villa reale e Parco, che aveva già anticipato la novità a Giustina D’Addario, cittadina che nei giorni scorsi aveva pubblicamente denunciato lo stato di abbandono di uno dei luoghi più conosciuti e amati del parco, scattando alcune foto che dimostravano il degrado e lo stato di precarietà dell’immobile.

«Da quando la Cascina del Sole non è in uso è stata oggetto di atti vandalici. A fronte di questi nuovi danni il Consorzio ha già effettuato un intervento di pulizia dell’area e si è attivato per eseguire un intervento più efficace per mettere in sicurezza l’area», fanno sapere dal Consorzio. Ma non solo.

«Il Consorzio dopo un’analisi tecnica dell’immobile ha deciso di avviare l’attività di progettazione per il recupero e la valorizzazione del sito», fanno sapere.

Un destino che sembrava segnato quello della Cascina del Sole, fino a qualche anno fa meta obbligata per i visitatori del parco. A luglio del 2020 la manifestazione di interesse per il recupero e la gestione del bar era andata deserta e da allora nessuno si è più fatto avanti per risollevarne le sorti.

«La Cascina del Sole – confermano dalla direzione del Consorzio – rappresenta un luogo identitario del circuito del parco, punto di riferimento soprattutto per le famiglie. Il suo attuale inutilizzo e l’usura di alcuni materiali e componenti costitutivi hanno reso evidente la necessità di un intervento urgente, finalizzato al recupero e alla valorizzazione dell’immobile inteso nella sua duplice natura: come bene architettonico in sé ma anche come bene immobiliare inserito in un contesto ambientale e storico di valore unico quale è il parco di Monza».

Per ora nulla si sa del progetto né dai tempi di realizzazione. «I lavori inizieranno non appena il progetto verrà ultimato in tutte le sue fasi e questo dovrebbe accadere entro breve. A quel punto sarà pronto anche il render della nuova Cascina del Sole», aggiungono dal Consorzio Villa reale.

Quello che è certo è che si tratterà di un vasto e profondo intervento di recupero sia interno sia esterno. Le lavorazioni interesseranno l’edificio nel suo complesso, compreso il porticato esterno, vero valore aggiunto della Cascina del Sole, ed estensione della stessa.

«Verrà ripensata una struttura che dovrà entrare in dialogo con l’edificio valorizzandolo e garantendo al contempo una migliore fruibilità da parte dei visitatori».

Il progetto di riqualificazione dovrà essere concordato con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Monza.

