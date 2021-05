Avis Monza e Brianza rinnova le cariche: ecco tutti i nomi del direttivo In vista della scelte delle cariche del 3 giugno, Avis Monza e Brianza ha nominato i componenti del direttivo provinciale.

Mancano ormai pochi a giorni alle elezioni delle nuove cariche dell’Avis Monza e Brianza: nella giornata di sabato 22 maggio l’assemblea annuale ha scelto i rappresentanti provinciali per direttivo che, il 3 giugno, saranno chiamati a rinnovare la presidenza e gli altri ruoli fino al 2024.

Ne fanno parte Gabriel Usai (Albiate), Andreina Fumagalli (Monza), Gianluigi Molinari (Nova Milanese), Marika Guidi (Seregno), Arianna Mapelli (Besana Brianza), Michele Prestia (Vedano al Lambro), Giuliano Buratti (Albiate), Sergio Barbieri (Monza), Mauro Brugali (Brugherio), Aljoscia Cornelli (Nova Mil.se), Gianluca Brioschi (Lissone), Marco Riva (Seregno), Sergio Valtolina (Vimercate), Stefano Bonfanti (Besana Brianza), Marco Bonacina (Verano Brianza), Angelo Corno (Bernareggio), Emanuele Molteni (Giussano), Ettore Novati (Varedo), Gilberto Roncaglia (Barlassina), Ernesto Colombo (Cogliate), Nicola Tranquillino Minerva (Vedano al Lambro).

«Ringrazio per questi quattro anni intensi, carichi di azioni e progetti - ha detto il presidente uscente Gianluigi Molinari Non sono mancate le difficoltà a partire dall’emergenza dell’ultimo anno, durante il quale è emersa la forza derivante dalla collaborazione delle Avis del territorio. Per il prossimo futuro avremo ancora numerose sfide da affrontare per migliorare la nostra associazione, coinvolgendo forze giovani e, con il supporto di nuove tecnologie e strumenti, per rimanere sempre al passo con i tempi».

Nella stessa assemblea sono stati nominati anche i componenti del collegio dei revisori, cioè Silvia Ralli (Nova Mil.se), Roberto Berardi (Seregno), Michele Milani (Barlassina), Angelo Viganò (Seregno) e quindi le rose di nomi in cui saranno i eletti i rappresentanti per il direttivo Avis regionale e per quello nazionale: nel primo caso si tratta di Marika Guidi (Seregno), Luana Molinari (Nova Mil.se), Nicola Tranquillino Minerva (Vedano al Lambro) e Stefano Sala (Vimercate), nel secondo di Aljoscia Cornelli (Nova Mil.se), Roberto Tognacca (Misinto) e Sergio Valtolina (Vimercate).

In Brianza Avis conta 24.015 volontari iscritti, di questi i donatori attivi nel 2020 sono stati 23.656 con incremento di 399 rispetto al 2019. Tra i donatori, gli uomini sono 15.410, le donne 8.246. Non sono mancati i nuovi iscritti 2256 di cui 1.275 uomini e 981 donne.

