Autovelox a Seregno, occhio alla velocità: sono comparse le prime colonnine arancioni

In questi giorni a Seregno sono apparsi i primi “Velo ok” o “Speed check”, più comunemente conosciuti come autovelox. In città sono previste cinque postazioni. Già installate quattro: una a metà di via Monti, un’altra via Verdi alla confluenza di via Monte Bianco, una terza in zona Ceredo, la quarta in via alla Porada.

Le colonnine arancione non sono ancora in funzione. Manca ancora l’applicazione del limite di velocità. Ci vorrà un po’ di tempo prima del loro impiego in quanto occorre istruire il personale sul loro utilizzo. Intanto in città è iniziato il tam tam di “occhio alla colonnina” e quindi gli automobilisti hanno già iniziato a moderare la velocità. Non sono mancate le prime lamentele: «Di questo passo muoversi sarà difficile perché si dovrà viaggiare come ai tempi delle prime auto dell’Ottocento».

