Autovelox a Caponago: controllo della velocità in numerose vie Ad annunciarlo il sindaco Monica Buzzini. Polizia locale impegnata nei rilevamenti in via Monza all’altezza dell’attraversamento personale di via Adua, in via Casati; di fronte alla scuola materna e in via Roma.

A Caponago sono iniziati i controlli contro la velocità eccessiva in centro paese. Ad annunciarlo è stata la sindaca Monica Buzzini, con un post pubblicato sulla propria pagina Facebook.

L’azione della polizia locale si concentrerà su alcune vie principali e sensibili del paese, in particolare: in via Monza all’altezza dell’attraversamento personale di via Adua, in via Casati; in corrispondenza dell’attraversamento pedonale fronte alla scuola materna di via Roma; in corrispondenza degli attraversamenti pedonali in prossimità dei parchi di via Simonetta e in via Silvio Pellico.

«Lo scopo è esclusivamente quello della tutela delle fasce deboli e più indifese - ha comunicato la polizia locale -. Pedoni, anziani, bimbi».

