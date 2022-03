Autodromo di Monza: un progetto Sias da 2,3 milioni per il patrimonio arboreo con i fondi Pnrr La Sias presenta ai fondi Pnrr un progetto da 2,3 milioni per la messa in sicurezza del patrimonio arboreo dell’autodromo di Monza.

L’autodromo di Monza non è un giardino, ma è inserito in un parco storico: ecco, allora, che i responsabili del circuito provano a battere la strada del Pnrr per ottenere i fondi con cui riqualificare una parte dell’impianto.

La Sias concorrerà al bando per la valorizzazione dei giardini storici con un progetto per la messa in sicurezza del patrimonio arboreo interno, sistemazione delle strade, manutenzione straordinaria degli accessi, delle perimetrazioni e dei parcheggi e per il varo di iniziative di divulgazione ambientale in cui coinvolgere anche la cittadinanza. Il tutto dovrebbe costare quasi 2.350.000 euro.

Gli interventi sul verde dovrebbero comprendere la sostituzione di alberi malati, il recupero delle architetture vegetali al Roccolo e al Rondò della Stella, la ricostituzione dei vecchi filari sulla base delle mappe storiche, l’eliminazione di piante aliene o infestanti dal Bosco Bello, la riqualificazione del prato della Gerascia, la piantumazione di fiori lungo i viali d’accesso, la creazione di orti e la messa a dimora di alberi da frutto negli spazi esterni all’area del Serraglio.

