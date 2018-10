Autobus: arrivano biglietto unico, modifiche alle linee e nuove corse Presentata ai sindaci la proposta dell’Agenzia del trasporto pubblico in Brianza: tra le novità previste, biglietto unico, sconti, gratuità per gli under 14, modifiche ad alcune linee e nuove corse.

Biglietto unico in base alla distanza per tutto il trasporto pubblico e qualche cambiamento per le linee di autobus che attraversano la Brianza: le novità sono quelle emerse martedì 2 ottobre nell’Assemblea dei sindaci della Brianza, con la proposta formulata dall’Agenzia del trasporto locale della città metropolitana di Milano e delle province di Monza e Brianza, Lodi e Pavia.

Ora la palla passa direttamente ai primi cittadini, chiamati a presentare eventuali controproposte entro il 14 ottobre, prima dell’approvazione definitiva di Regione Lombardia un mese dopo, il 15 novembre.

Prima e fondamentale novità, i mezzi pubblici della Brianza avranno tariffe completamente rivoluzionate con l’introduzione di un biglietto unico che permetterà di usare qualsiasi tipo di mezzo ad un prezzo calcolato a seconda della distanza percorsa. Sul fronte ticket sono stati annunciati per il futuro la gratuità per i ragazzi sotto i 14 anni e gli sconti per under 26 e over 65, foltre a tariffe ridotte per i redditi che non raggiungono la soglia dei 6mila euro.

«Questo nuovo sistema tariffario – sostiene Roberto Invernizzi, presidente della Provincia di Monza e della Brianza – oltre a contenere interessanti agevolazioni, faciliterà i pendolari portando a risparmiare sul costo degli abbonamenti mensili e annuali, rispetto a quello degli attuali titoli cumulativi e dovrebbe anche produrre un aumento dell’utenza a discapito del mezzo privato».

Se aumenti ci saranno, ha detto l’agenzia ai sindaci, non saranno come quelli previsti a Milano a partire da marzo: nel capoluogo lombardo gli abbonamenti giornalieri subiranno un aumento del 50,5%, mentre quelli mensili vedranno un incremento più contenuto; le singole corse passeranno da 1,50 a 2 euro, ma le tessere annuali rimarranno invariate.

Novità anche per quanto riguarda linee, percorsi e orari del trasporto pubblico brianzolo. Tra i cambiamenti che interessano Monza, la Z202 che viaggerà tra viale Libertà e Cinisello; la Z223 dall’ospedale San Gerardo che attraverserà la stazione e Brugherio fino ad arrivare alla fermata della metropolitana a Cologno Nord; la Z201 che non collegherà più Sant’Albino e Sant’Alessandro, ma raggiungerà la Taccona e Muggiò; e la Z208, che continuerà a partire da Sant’Alessandro ma invece di terminare a San Fruttuoso finirà la sua corsa ad Arcore.

Verranno anche aggiunte nuove linee: la Z218 tra Sant’Alessandro e Villasanta, la Z238 tra il San Gerardo e Lissone, la Z279 tra Lissone e Limbiate. Una nuova tratta nascerà anche nel vimercatese, inglobando la Z321 e la Z325.

Brugherio vedrà due circolari accorpate in un’unica linea, la Z304, che attraverserà quartieri finora mai raggiunti dai mezzi pubblici per poterli collegare alla metropolitana 2 a Cologno Nord, e, con interscambio a San Maurizio al Lambro, alla nuova fermata della metropolitana 1 di Sesto Restellone. Sempre con l’approvazione del documento così come è stato presentato, migliorerà il collegamento tra Ronco Briantino e la stazione ferroviaria di Carnate Usmate, grazie a un’intesa con l’Agenzia dei trasporti di Lecco, che permetterà il rafforzamento della linea D70.

Sulbiate e Mezzago beneficeranno della velocizzazione della linea Z322 per la metropolitana 3 di Cologno Nord. A differenza di quanto avviene oggi, la linea sarà attiva per tutta la giornata e non solo nelle ore di punta.

