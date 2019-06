Auto ribaltata in Valassina a Seregno: al volante una diciannovenne col foglio rosa C’era una diciannovenne col foglio rosa al volante dell’auto che domenica nel primo pomeriggio si è ribaltata in Valassina, sul rettilineo di Seregno in direzione Lecco. Era con la mamma per fare pratica nella guida e si sarebbe spaventata per la manovra di un’altra auto.

C’era una diciannovenne al volante dell’auto che domenica nel primo pomeriggio si è ribaltata in Valassina, sul rettilineo di Seregno in direzione Lecco. Una giovane brianzola del ’99 con il foglio rosa, impegnata nelle guide per fare pratica insieme alla mamma quarantacinquenne.

La dinamica è stata chiarita dalla polizia stradale: la ragazza si sarebbe spaventata per un improvviso cambio di corsia di un mezzo che la precedeva, avrebbe sterzato a sinistra finendo sul new jersey e infine ribaltandosi. Nessuna conseguenza grave per le due donne sulla Peugeot, medicate all’ospedale di Desio e dimesse con sette giorni di prognosi e un grande spavento. Danni invece all’auto e al portafogli: la mamma non avrebbe potuto accompagnare la figlia nelle guide non avendo la patente da più di dieci anni. Per questo le è stata elevata una multa di 400 euro.

