Auto ribaltata dopo l’impatto col new jersey, una donna ferita sul confine tra Concorezzo e Villasanta Incidente nella mattina di martedì 19 gennaio in via Monterosa al confine tra Villasanta e Concorezzo. Una donna è finita contro il new jersey provenendo dalla sp 60 ed è finita ribaltata fortunatamente senza colpire altri veicoli. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Un’auto si ribalta dopo l’impatto contro un ostacolo e intervengono i vigili del fuoco. È successo martedì 19 gennaio, l’allarme ai soccorsi è scattato alle 8 in codice rosso.

Protagonista una donna di 42 anni al volante di una vettura in via Monterosa al confine tra Villasanta e Concorezzo. L’auto proveniente dalla sp 60 ha imboccato la rampa di collegamento con via Monterosa e si è andata a scontrare con il new jersey, ribaltandosi sulla strada che collega Concorezzo a Villasanta.

Fortunatamente il veicolo non è entrato in collisione con altri mezzi. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi che si sono presentati sul posto con un’ambulanza e un’automedica oltre ai pompieri di Monza e due pattuglie della polizia locale di Villasanta e Concorezzo.

Dal codice rosso iniziale, col passare del tempo la priorità è scesa in codice giallo e la ferita è stata trasferita per controlli all’ospedale. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’auto, mentre la donna è riuscita a scendere dall’auto con le proprie gambe. A far luce sulla dinamica del sinistro si stanno adoperando gli agenti della polizia locale villasantese che hanno fatto i rilevamenti di rito, mentre i colleghi di Concorezzo hanno gestito il traffico.

