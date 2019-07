Auto in fiamme in Comasina a Paderno, il conducente scende appena in tempo È riuscito a scendere dalla vettura appena in tempo prima che si scatenasse l’inferno il conducente di una vettura Citroen che ha preso fuoco venerdì 26 in serata a Paderno Dugnano. Nessuno è rimasto ferito.

Auto in fiamme sulla Comasina, a Paderno Dugnano, all’orario di cena e traffico in tilt per ore. Nella serata di venerdì 26 luglio una Citroen in transito nei pressi dell’incrocio di via Leonardo da Vinci-via Canova ha preso fuoco, causando l’intervento dei vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento delle fiamme.

Il rogo si è verificato attorno alle 20 e le cause probabilmente sono riconducibili a un corto circuito dell’impianto elettrico. Il conducente ha fatto a tempo ad accostare all’altezza del distributore di benzina e a scendere precipitosamente dalla macchina prima che le fiamme avvolgessero completamente l’abitacolo trasformando la vettura in una palla di fuoco. L’intervento di spegnimento si è concluso solo a tarda serata. Non ci sono intossicati, il veicolo è andato completamente distrutto.

