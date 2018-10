Auto di servizio della Croce Rossa di Monza contro il guardrail a Briosco, illesi La scritta “automedica” riportata sulla fiancata ha fatto ritenere a tutti che si trattasse di un mezzo con dei medici in corsa verso un paziente molto grave. Invece, la Renault Koleos che domenica mattina attorno alle 7.15 si è schiantata contro il guard rail lungo la Statale 36 aveva a bordo due volontari diretti a corso in Valtellina. Entrambi non hanno riportato gravi ferite.

La scritta “automedica” riportata sulla fiancata ha fatto ritenere a tutti che si trattasse di un mezzo con dei medici in corsa verso un paziente molto grave. Invece, la Renault Koleos che domenica mattina attorno alle 7.15 si è schiantata contro il guard rail lungo la Statale 36, all’altezza di Briosco, in direzione Lecco, è un mezzo usato come colonna mobile e per servizi di istituto e aveva a bordo due volontari della Croce Rossa di Monza diretti a Teglio, in Valtellina, per seguire un corso di aggiornamento.

E ai due, un 28enne alla guida e una 18enne sul sedile del passeggero, nella sfortuna è andata decisamente bene. Solo lievi conseguenze (ma tanto spavento), nonostante l’auto, probabilmente a causa dell’asfalto viscido, sia prima terminata contro il new jersey centrale e poi abbia lambito il guard rail metallico sul lato sinistro, coricandosi su un fianco nel fossato a lato della Statale. La lama metallica fortunatamente non ha raggiunto l’abitacolo.

Un’altra immagine dell’incidente

(Foto by Edoardo Terraneo)

Scattato l’allarme sul posto si sono portate due ambulanze della Croce Bianca da Besana Brianza e Giussano, due pattuglie della polizia stradale e un’automedica da Desio oltre che un mezzo dei vigili del fuoco di Carate e un’autopompa di quelli di Seregno. I pompieri hanno lavorato per estrarre la 18enne. I due sono quindi stati portati in codice verde per accertamenti negli ospedali di Desio e Carate Brianza. La Statale è rimasta chiusa per mezz’ora per permettere al carro attrezzi di recuperare l’auto incidentata.

Sempre nel medesimo tratto, un centinaio di metri prima, durante la notte, attorno alle 4, in conducente di un’auto, probabilmente sempre a causa della pioggia, si è ribaltato. Soccorso da un’ambulanza della Croce Bianca di Besana e dai vigili del fuoco di Seregno, è stato portato in codice giallo all’ospedale.

