I volontari di Auto Amica in gruppo, in un’immagine di repertorio

Auto Amica trasporterà i residenti di Seregno e Desio ai centri vaccinali anche nei weekend L’associazione Auto Amica ha deciso di trasportare anche nei fine settimana i residenti dei Comuni di Seregno e Desio ai centri vaccinali.

Alla luce dell’aumento degli appuntamenti fissati anche il sabato e la domenica per le vaccinazioni anti Covid 19, Auto Amica, associazione che ha il suo fulcro nell’accompagnamento di over 60 a strutture sanitarie entro un raggio di 40 chilometri per visite, esami o terapie, ha deciso di ampliare anche ai fine settimana la sua disponibilità a trasportare ai centri vaccinali i residenti a Seregno e Desio.

Giancarlo Manzotti

«Partiremo nell’immediato -commenta il presidente Giancarlo Manzotti-, avendo già una decina di prenotazioni per il prossimo weekend. Per facilitare gli interessati, chiediamo loro di telefonare nei pomeriggi dei giorni feriali, il sabato e la domenica, a fronte di una necessità, al numero 366/ 1466791, al quale risponderò personalmente. Questo perché Ats contatta i candidati anche con un anticipo molto ristretto e pertanto, così, pensiamo di riuscire a garantire una reperibilità a trecentosessanta gradi. Siamo convinti che le vaccinazioni siano un passaggio fondamentale per superare la situazione che stiamo vivendo e, per questo, vogliamo aiutare la causa». Nelle mattine dei giorni feriali, tra le 9 e le 12, invece, è sempre possibile rivolgersi alle due segreterie, componendo il numero di telefono 0362/ 330.414 per Seregno o lo 0362/ 622.662 per Desio. «Ringrazio il Rotary Sedeca -ha concluso Manzotti- che ci ha assicurato un contributo economico per lo svolgimento di questo servizio. Per noi, al di là di quello che sarà il suo importo, si tratta indubbiamente di un sostegno utile». Il trasporto per i vaccini anti Covid 19 sarà garantito nel tempo a tutti gli interessati dai 60 anni in su.

