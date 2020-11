Auto, a Monza nasce Palladium: la hyper-limousine di Aznom che soltanto dieci paperoni al mondo potranno avere L’atelier monzese Aznom ha presentato Palladium, la limousine esagerata che fa del lusso e del design i suoi tratti stilemici. Non sarà una vettura per tutti: andrà soltanto a dieci fortunati paperoni del mondo.

Si chiama Palladium, l’ha ideata e realizzata la Aznom che poi non è altro che il nome della città che l’ha cullata, Monza, messo al contrario. Doveva essere una delle grandi novità che sarebbero state presentate in occasione del Mimo, il Milano-Monza Motor Show spostato dalla primavera all’autunno e poi definitivamente slittato al 2021 causa Covid. L’evento non c’è stato ma i veli attorno a Palladium sono stati tolti lo stesso.

I progettisti l’hanno definita una “hyper-limousine” «in quanto - spiegano , alle caratteristiche tradizionali delle grandi berline di lusso (comfort, qualità di materiali e allestimenti, spazio e affidabilità), unisce incredibili qualità dinamiche solitamente proprie di vetture di tutt’altro tipo».Disegnata e realizzata in Italia, mira inoltre a ripercorrere una strada tracciata in passato da famosissime carrozzerie italiane. Un prodotto di nicchia, ma una nicchia sicuramente esclusiva. Anche perché non stiamo parlando di una utilitaria, ma di un mezzo davvero esagerato: a partire dalle dimensioni extralarge (quasi 2 metri di altezza per 6 metri di lunghezza) che la collocano indiscutibilmente nel mondo delle limousine. Capace di solcare ogni terreno sia con due che quattro ruote motrici, Palladium è dotata di un motore da 5.7 litri biturbo capace di più di 700 cavalli e 950 Nm di coppia. Una limousine di lusso, capace però di correre nel deserto con le sue ruote alte.

«Abbiamo progettato quest’auto scegliendo tecniche di lavorazione artigianali che si stanno perdendo, come la battitura a mano della carrozzeria, unendole a produzioni tecnologiche – commenta Marcello Meregalli, fondatore di Aznom -. Motoristi, pellettieri, battilastra, designer e progettisti che hanno lavorato al progetto sono eredi di una tradizione che ha reso le automobili italiane famose nel mondo». Il nome stesso della vettura indica un’estetica imponente e classicheggiante, che in qualche modo si ispira alle dimore del noto architetto italiano Andrea Palladio. «Ma non è tutto perché il nome Palladium ci riporta anche al palladio, un metallo raro e nobile» spiegano ancora dal quartier generale di Aznom.

«La passione per le automobili è quasi un’eredità “genetica” in casa Meregalli. Sarà l’aria di Monza, sarà che sono nato mentre era in corso una gara in autodromo, ma sin da bambino ero in grado di riconoscere l’auto di papà in mezzo a tante altre - prosegue Meregalli -. Non ho mai gareggiato, la passione è tanta ma correre comporta troppa dedizione e troppo tempo. Mi piace la velocità, mi piace girare in pista. Scco, se potessi scegliere farei le qualifiche e poi a casa”.

La nascita di Aznom

La prima nata, Aznom, vede la luce nel 2007 ma all’inizio la sua missione era unicamente quella di supportare la capogruppo “Meregalli” per tutto ciò che attiene a grafica e immagine. «L’amicizia con Matteo Bertanelli (attuale Product Manager Aznom) era partita proprio dalla comune passione per le automobili - continua Meregalli - e un bel giorno è stato quasi naturale concretizzare l’idea di un’azienda al servizio di tutti coloro che, nel mondo delle quattro ruote, chiedono personalizzazioni uniche degli interni, veicoli “bespoke” e “one off” oltre a tutta una serie di accessori altrettanto personalizzati, realizzati sia in pelle che con materiali altamente innovativi. Poi, pian piano, si è fatta largo l’idea di costruire le “nostre” automobili”.

Aznom si è dedicata alla personalizzazione una serie infinita di automobili: Land Rover Defender, Discovery, Mini, Fiat 500, lavorando molto sugli interni e in parte sugli esterni, con colori e verniciature speciali. Una vettura importantissima, che letteralmente ha aperto la strada alla Palladium, è stata l’Atulux del 2018. Si tratta di una lussuosa tre volumi basata su un pickup Ram, di cui manteneva integralmente l’estetica esterna. Gli interni invece (totalmente ridisegnati e realizzato ad hoc) erano di grandissimo pregio con addirittura poltrone reclinabili in stile “business class”. L’idea di Atulux era nata dieci anni prima, quando Cadillac aveva presentato la nuova limousine presidenziale per Barak Obama: una berlina gigante, imponente e lussuosa nata da un mega suv. Il risultato finale era una un’auto proporzionata come una tre volumi, ma unica.

Le fasi di progettazione

L’auto per nababbi

Come Palladium: «Il ragionamento che sta all’origine del progetto parte anche da esperienze professionali - prosegue Meregalli -. La nostra capogruppo si occupa da sempre di vini e io passo innumerevoli giorni a visitare aziende agricole e vigneti. In quelle situazioni un fuoristrada 4x4 è necessario. E poi quante volte ho visto bellissime berline nei guai sulla strada verso le piste di sci. L’auto a cui pensavo doveva essere bellissima, lussuosa, iper-confortevole. Ma anche inarrestabile. Ho pensato tante volte a quei signori che spendono decine di milioni per avere un yacht unico, diverso da tutti gli altri. Poi però per raggiungere il loro yacht (o il loro aereo) utilizzano una normalissima berlina o un van, personalizzato e arricchito di gadget finché si vuole. Ma pur sempre un furgone. Palladium nasce con questa chiara vocazione e vuole collocarsi in una super-nicchia di mercato, una super-nicchia al momento non presidiata».

«L’intenzione - conclude Meregalli - è di produrne dieci, una mini-serie, ma con un approccio da cantiere nautico. Cura maniacale dei dettagli e personalizzazioni estreme scelte assieme al cliente. Quindi non potremo realizzarne che un numero limitatissimo. Ci accingiamo quindi a cercare pochi clienti ma molto speciali. Speriamo di individuarne anche in Europa ma realisticamente puntiamo più su mercati quali Usa, Medio Oriente, Russia e Cina».

