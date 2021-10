Auser Insieme e Alisei, numero unico per l’assistenza digitale Auser Insieme San Rocco e Associazione Alisei continuano il loro progetto per fornire assistenza e supporto all’utilizzo degli strumenti informatici con un numero unico di prenotazione.

Niente paura per chi non è avvezzo all’utilizzo di computer e smartphone. Auser Insieme San Rocco e Associazione Alisei continuano il loro progetto per fornire assistenza e supporto all’utilizzo degli strumenti informatici. Per facilitare gli utenti le associazioni mettono a disposizione un numero unico di prenotazione: il 345 2330317 che risponde dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12. Allo Sportello di Assistenza Digitale vi sono i volontari di Alisei che, fatta una prima valutazione telefonica, sono pronti a fissare un appuntamento in presenza per dare il supporto necessario. Il servizio è gratuito ed è inserito nell’ambito del progetto “Integra” approvato e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso Regione Lombardia. Lo Sportello, che opera su tutto il territorio di Monza e della Brianza, sarà attivo almeno fino a fine anno per continuare ad offrire assistenza all’utilizzo di smartphone, pc e tablet, a fornire supporto all’utilizzo delle app e dei social network e a orientare al corretto utilizzo delle risorse del web.

