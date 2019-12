Auchan: lavoratori in piazza davanti alla Scala prima dell’incontro a Roma

I lavoratori dell’Auchan hanno manifestato davanti in centro a Milano in occasione della prima alla Scala. Lunedì 9 incontro a Roma per la trattativa relativa al passaggio a Conad dei punti vendita. Ancora in forse il futuro della sede di via Lario a Monza