Atti osceni in auto vicino alle scuole, trentenne denunciato a Brugherio Un uomo di 30 anni è stato denunciato a Brugherio per atti osceni: è stato segnalato alla polizia locale davanti alle scuole mentre si masturbava in auto vicino a una primaria e a una secondaria.

Un uomo di 30 anni è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico dalla polizia locale di Brugherio. È successo mercoledì 16 marzo nelle vicinanze delle scuole primarie Manzoni e secondarie Da Vinci: poco dopo le 16.30, l’uomo è stato notato intento a masturbarsi in auto da alcuni passanti che hanno avvisato l’agente in servizio presso l’uscita della scuola Manzoni.

L’agente, individuato il soggetto in flagranza, l’ha identificato e fatto trasferire in comando per la denuncia grazie al supporto della pattuglia dei carabinieri locali in servizio nei paraggi. Il denunciato è di Brugherio ed è incensurato.

