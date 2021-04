Atterraggio di emergenza di aliante nei campi di Lentate sul Seveso Uno spagnolo di 45 anni ha eseguito un atterraggio di emergenza nei campi agricoli di Lentate sul Seveso con il suo aliante: era partito da Varese, ma le condizioni meteo non gli hanno permesso di proseguire.

È partito da Varese per attraversare il nord della Lombardia, ma quando è arrivato in Brianza qualcosa non ha funzionato: le condizioni meteo hanno tradito i suoi progetti. E così un pilota che era in volo ad alta quota con il suo aliante, non ha potuto fare altro che cercare lo spazio migliore per un atterraggio di emergenza.

Lo ha trovato a Lentate sul Seveso, in un campo agricolo: l’avventura è quella di uno spagnolo di 45 anni che nel pomeriggio di domenica 18 aprile ha preso il volo in direzione sud est dall’area varesina. Poi ha dovuto fare i conti con il maltempo e ha modificato i piani: per evitare problemi più seri, ha deciso di planare delicatamente in Brianza. Non ha riportato ferite lui, nessun danno per il suo aliante. Sul posto i carabinieri (la caserma non è distante dal luogo dell’atterraggio) in attesa della squadra di recupero da Varese.

