Attacco durante l’incontro online, Vimercate Sì interrompe e caccia i disturbatori Inizia l’incontro online e scattano gli insulti degli hacker, ancora come già successo al professor Mantegazza in un evento con una scuola. Disavventura per la lista VimercateSì che martedì sera 16 febbraio aveva organizzato una videoconferenza ed è stata costretta a interromperla temporaneamente.

Inizia l’incontro online e scattano gli insulti degli hacker. Disavventura per la lista VimercateSì che martedì sera 16 febbraio aveva organizzato una videoconferenza sul tema “I luoghi di Vimercate”, parlando dei luoghi pubblici della città e delle sue frazioni. Quando i coordinatori del gruppo Annalisa Schiavello e Flavio Strapazzon hanno cominciato a introdurre la serata da alcuni profili finti sono partite una serie di parolacce, musiche e qualcuno si è anche permesso di pasticciare la presentazione caricata online. All’incontro era presente anche il sindaco Franceco Sartini.

Gli organizzatori hanno dovuto quindi interrompere l’incontro web, chiedere a tutti gli utenti di palesarsi con la videocamera accesa e cacciare i disturbatori per riprendere il meeting online. Dopo la disavventura l’evento è potuto ripartire regolarmente e la lista civica ha cominciato ad analizzare i dati dell’ultimo sondaggio proposto sui quartieri di Vimercate.

Vimercate incontro Vimercate Sì hackerato

(Foto by Michele Boni)

La popolazione che ha risposto all’indagine ha chiesto fondamentalmente per il 18% una riduzione del traffico viabilistico, per il 17% più cura del verde, per un altro 17% una maggior valorizzazione delle aree esistenti e per il 13% sviluppare luoghi per l’aggregazione di persone sia di giorno che di sera. Questi i dati più rilevanti. Dal canto suo Vimercate Sì ha evidenziato come per realizzare tutto ciò serva anche da parte dei cittadini «un certo senso civico, partecipazione e puntare tutti insieme al bene comune».

