Asst Monza: superati i 10mila vaccini, il 12% a personale non sanitario Superata quota diecimila vaccinazioni all’ospedale San Gerardo di Monza con una percentuale del 12% di dosi destinate a personale non sanitario.

Superata quota diecimila vaccinazioni all’ospedale San Gerardo di Monza con una percentuale del 12% di dosi destinate a personale non sanitario. L’Asst Monza ha reso noti i numeri anche in seguito alla pubblicazione di una elaborazione della Fondazione Gimbe su dati del Ministero della salute secondo cui in Lombardia il 51% delle dosi sarebbe stato destinato a personale non sanitario (40% a personale sanitario, 8% a ospiti Rsa, 1% a over 80).

“Alla data del 26 gennaio abbiamo effettuato 10.024 vaccinazioni di prime dosi, sulla base delle indicazioni della popolazione target definite dalla struttura del Commissario Arcuri per questa prima fase - ha spiegato il direttore generale Mario Alparone - Le dosi sono state così suddivise: 7186 operatori sanitari e socio sanitari, 1.230 ad operatori non sanitari, 1.608 ad ospiti ed operatori delle Rsa. La percentuale di operatori non sanitari è di circa il 12% e riguarda gli operatori amministrativi della nostra struttura e di Ats e il personale di servizio tra cui addetti alle pulizie, mensa e servizi di gestione. Tra gli operatori sanitari sono compresi gli strutturati medici e infermieri e altri operatori sanitari come interinali, liberi professionisti, specializzandi e tirocinanti universitari, Medici di Medicina generale e addetti delle Croci, personale Ats sanitario, e gli operatori di due privati accreditati”.

Chi appartiene a una delle categorie previste, dopo la prenotazione sull’app Zerocoda, può accedere all’accettazione e, dopo il controllo della corrispondenza tra le liste fornite (da Ats , Asst e Università Bicocca), al vaccino.

“Lo sforzo per raggiungere una copertura di oltre il 95% della popolazione target assegnata alla nostra azienda, è stato titanico - conclude Alparone - e dovrà continuare fino al completamento della seconda erogazione. Il mio personale sta operando senza sosta e senza risparmiarsi 7 giorni su 7, arrivando a vaccinare oltre 700 persone al giorno, dopo due ondate ed oltre 5000 pazienti Covid gestiti”.

