Asst Brianza, sfondato il tetto del milione di vaccinazioni Covid Sono 1.004.035 dal 20 dicembre 2020 conteggiando quelle effettuate a Vimercate prima all’ospedale e poi all’ex Esselunga, al Polaris di Carate Brianza e negli altri hub brianzoli come Verano, Desio, Limbiate e Besana

Sfondato il muro di un milione di vaccinazioni Covid nei diversi hub gestiti dall’Asst Brianza da quando è cominciata la campagna di somministrazione di dosi, il 30 dicembre 2020. Nello specifico sono 1.004.035 vaccinazioni conteggiando quelle effettuate a Vimercate prima all’ospedale e poi all’ex Esselunga, al Polaris di Carate e negli altri hub brianzoli come Verano, Desio, Limbiate e Besana attivi nei primi mesi della campagna vaccinale nella primavera 2021.

Nelle ultime settimane, anche in base all’obbligo vaccinale per gli over 50 imposto dal Governo, l’Asst ha confermato un forte incremento delle inoculazioni. Un altro dato interessante sono le dosi booster somministrate ai pazienti che sfiorano le 300mila unità comprese quelle pediatriche a partire dallo scorso 20 settembre 2021. Per la fascia d’età 5-11 anni sono state erogate 12.325 fiale (10.024 prime dosi, 2.301 seconde dosi) in via Santi Cosma e Damiano nel centro prelievi dell’ospedale di Vimercate.

