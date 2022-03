Asst Brianza, convegno internazionale al Pirellone Il 19 marzo Asst Brianza organizza al Grattacielo Pirelli, sede della Regione, un incontro internazionale dal titolo “L’intervento ideale sulle fasi precoci”.

Asst Brianza promuove per sabato 19 marzo dalle 8.30 al tardo pomeriggio, al grattacielo Pirelli di piazza Duca d’Aosta, alla sala Gaber, un importante convegno a carattere internazionale.

“L’intervento ideale sulle fasi precoci”, è il titolo del meeting che impegnerà, in un confronto di notevole profilo scientifico, interlocutori in prima linea a livello clinico e organizzativo.

Quale sarebbe l’intervento più opportuno per trattare le patologie e i fattori di rischio, dalla gravidanza ai primi anni di vita? Quanto e quale è lo scarto tra l’organizzazione della realtà attuale e quella, invece, ideale? Questi alcuni degli interrogativi a cui i relatori invitati saranno chiamati a rispondere. Il convegno sarà aperto dalla vice presidente di regione Lombardia Letizia Moratti.

Tra gli interventi in programma, quello di Guido Grignaffini, direttore socio sanitario dell’Asst (“I servizi sul territorio: organizzazione e gestione”) e di Giulia Mantegazza, neuropsichiatra dell’azienda socio sanitaria di via Santi Cosma e Damiano (“Come organizzare un ambulatorio per il trattamento in età precoce, da 0 a 3 anni”). Previsto anche un intervento del direttore generale di Asst Brianza, Marco Trivelli.

Tra i relatori invitati, per i risvolti socio-economici dei temi in discussione, l’americano Arthur J.Rolnick, vice presidente senior e direttore della ricerca alla Federal Reserve di Minneapolis che interverrà in collegamento web dagli Usa.

