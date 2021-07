Asst Brianza, attivato a Lissone l’ambulatorio dell’infermiere di famiglia e di comunità Aperto a Lissone l’ambulatorio dell’infermiere di famiglia e di comunità di Asst Brianza. Le modalità per accedere.

A partire da mercoledì 14 luglio è attivo anche a Lissone l’ambulatorio dell’infermiere di famiglia e di comunità di Asst Brianza nel quale saranno impegnati due infermieri di famiglia che, oltre a svolgere assistenza domiciliare (se necessario), forniranno, in ambulatorio, prestazioni tecnico-infermieristiche e di educazione sanitaria.

Le prestazioni tecnico-infermieristiche e di educazione sanitaria vanno dall’iniezione e infusione di farmaci specifici al cateterismo vescicale, alla medicazione avanzata semplice, alla rimozione dei punti, alla terapia educazionale del diabetico e di pazienti con altre patologie nutrizionali.

Per accedere al servizio è necessario essere in possesso della prenotazione e dell’impegnativa del proprio medico curante. Per prenotare è necessario telefonare al numero 039 6657771, con la prescrizione redatta dal medico di medicina generale, da lunedì al venerdì (non festivi), dalle 10.30 alle 13.30. L’ambulatorio ha sede al primo piano all’ospedale di via Monsignore Bernasconi, 16. È aperto il lunedì e venerdì, dalle 8.30 alle 11 e il mercoledì, dalle 13.30 alle 16.

Soddisfazione da parte del sindaco Concettina Monguzzi. “È il primo, importantissimo passo del progetto di Asst Brianza sul nostro territorio per ciò che riguarda i servizi di prossimità che nel 2022 saranno ulteriormente ampliati”.

