Asst Brianza, ancora in calo i pazienti Covid: 116 nell’ospedale di Vimercate, 69 a Desio e 24 a Carate In complesso a venerdì 20 aprile sono 209, il calo è stato di 35 degenti rispetto a una settimana fa. Sono 23 i pazienti in terapia intensiva. Solo nel nosocomio di Carate Brianza si è registrato un ricovero in più rispetto a sette giorni fa.

Decremento continuo dei ricoverati per Covid negli ospedali dell’Asst Brianza. Secondo gli ultimi dati forniti dall’Azienda socio sanitaria territoriale guidata dal direttore generale Marco Trivelli, a venerdì 30 aprile i pazienti positivi al virus negli ospedali di Vimercate, Desio e Carate sono 209 rispetto ai 244 di una settimana fa. Un calo di 35 unità nel giro di sette giorni che dà seguito al trend di decrescita di tutto il mese di aprile dopo una terza ondata, tra febbraio e marzo, dove si è sfondata quota 300 ricoveri.

Scendendo nel particolare, a Vimercate sono 116 i degenti Covid (mentre una settimana fa erano 144), dei quali 8 in terapia intensiva (settimana scorsa erano 12) e 29 con caschetto Cpap (dato invariato). Al nosocomio di Desio i degenti Covid sono 69 (77 venerdì 23 aprile) 5 dei quali in terapia intensiva, come la scorsa settimana, e 9 col caschetto Cpap (una settimana fa erano 12). Infine, a Carate, i pazienti sono passati da 23 a 24 (nessun degente in terapia intensiva).

© RIPRODUZIONE RISERVATA