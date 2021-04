Rc auto in lieve calo in Brianza

Assicurazioni, la bella notizia: tariffe Rc auto in (lievissimo) calo a Monza e in Brianza Lo rivela l’osservatorio di Facile.it. A febbraio 2021 assicurare un’auto in Lombardia costava in media 353,59 euro, il 15% in meno rispetto allo stesso mese del 2019. La curva dei premi è in discesa nella province di Monza Brianza (-0,56%).

Le tariffe Rc auto in Lombardia sono più basse rispetto a un anno fa almeno secondo quanto rivelato dall’osservatorio di Facile.it. A febbraio 2021 assicurare un’auto in Lombardia costava in media 353,59 euro, il 15% in meno rispetto allo stesso mese del 2019. La curva dei premi è in discesa nelle province di Monza Brianza (-0,56%), Lecco (-1,13%), Cremona (-2,87%) e Sondrio (-5,25%). La tariffa più alta si registra in provincia di Bergamo dove in un solo mese è cresciuta del 2,57%, seguita da Brescia (+2,32%) e Milano (+1,11%).

