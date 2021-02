Assembramenti, risse, rifiuti: movida fuori controllo in centro a Seregno, la lettera di denuncia dei residenti I residenti del centro storico di Seregno hanno scritto una lettera aperta alle istituzioni, inviata anche al nostro giornale, nella quale denunciano lo stato di degrado del “salotto buono” della città, ormai territorio di conquista delle bande di ragazzini che non rispettano le regole.

Sono diversi anni che il centro storico di Seregno è diventato il quartier generale di bande di ragazzi, provenienti per lo più da cittadine limitrofe, che disturbano a tutte le ore, specie nei fine settimana, causando perfino danni alle abitazioni. La situazione è peggiorata in questo periodo di prolungata pandemia quando con le limitazioni imposte dalle autorità competenti, tra cui quella della chiusura dei centri commerciali, hanno aumentato la presenza di queste bande che si sono impadronite delle strade e delle piazze centrali in cui spesso si scontrano tra loro, creando risse, anche per motivi futili, lasciando sporcizia ovunque, insofferenti alle richieste di tenere comportamenti civili ed educati.

Rifiuti abbandonati sul monumento ai caduti di piazza Vittorio Veneto (foto dalla pagina di Facebook di Giacinto Mariani)

Polizia locale, carabinieri e Protezione civile sembrano non bastare a disperdere gli assembramenti. Il sommarsi di questa serie di avvenimenti ha fatto prendere carta e penna, per l’ennesima volta, ai molti residenti esasperati del quartiere centro che hanno scritto una lettera aperta indirizzata alla istituzioni di Seregno. «Desideriamo esprimere pubblicamente il nostro totale dissenso nei confronti di una situazione che si presenta irrimediabilmente degenerata» si legge nella missiva. Dove si puntualizza, tra l’altro, che «il degrado di piazza Risorgimento, piazza Martiri della Libertà, piazza della Concordia, corso del Popolo, piazza Vittorio Veneto, piazza Roma e le loro adiacenze è fatto ormai nota da molti anni e riguarda l’avvicendarsi di diverse giunte comunali. Non è pertanto nostra intenzione accusare qualcuno nello specifico, ma ancora una volta esortare coloro che sono stati democraticamente eletti a svolgere il compito di tutela dei cittadini che rappresentano. Nel tempo abbiamo proposto e sollecitato numerosi interventi alla luce della necessità di contenere episodi costanti di degrado e devianza ormai giunti ad un livello intollerabile, quali spaccio e consumo di alcol e stupefacenti, risse, bivacchi, abbandono di rifiuti, atti di vandalismo, disturbo alla quiete pubblica in tutte le ore del giorno e della notte con schiamazzi, urla bestemmie e musica ad alto volume la cui intensità e modalità impediscono ogni attività e rendono impossibile il sonno, tanto da indurre alla volontà di lasciare il quartiere».

Piazza Risorgimento a Seregno, ritrovo di tanti giovani

Con molta sofferenza, i residenti del “salotto buono” seregnese hanno sottolineato come «sia profondamente ingiusto rinunciare ai nostri progetti e ai nostri investimenti a causa della mancanza di una strategia efficace per il contenimento delle criticità evidenziate». Infine il richiamo al senso di responsabilità: «Pur consapevoli della necessità di un intervento sociale a più ampio respiro che contrasti l’indigenza e la delinquenza, riteniamo opportuno che vengano fornite delle risposte tempestive alle questioni più stringenti e che delle azioni concrete siano intraprese affinché si mitighi il senso di sfiducia nei confronti delle istituzioni. Con queste parole lanciamo un ulteriore appello al senso di responsabilità dei nostri interlocutori, riconfermando la disponibilità a collaborare».

La polizia locale cerca di disperdere un assembramento di ragazzi in piazza Vittorio Veneto

