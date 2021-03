Assegno maternità e alle famiglie numerose: doppio contributo dal Comune di Busnago È possibile inoltrare le domande: opportunità per madri (naturali, preadottive, adottive ) che non abbiano una copertura previdenziale per affrontare l’evento nascita e nuclei familiari con almeno tre figli minori e ISEE non superiore a 8.788,99 euro.

Assegno maternità e assegno per i nuclei famigliari con almeno tre minori: è possibile presentare le domande. Il comune di Busnago mette a disposizione due contributi economici per le famiglie busnaghesi.

L’assegno maternità, concesso dal Comune, viene erogato dall’Inps alla mamma naturale, ed è un contributo economico per aiutare le madri (naturali, preadottive, adottive ) che non abbiano una copertura previdenziale per affrontare l’evento nascita. Per accedere al sostegno per l’anno 2021 è necessario un ISEE non superiore a 17.416,66 euro e la domanda deve essere presentata entro i 6 mesi dall’evento nascita o adozione. L’assegno ammonta a 348,12 euro mensili e viene erogato per 5 mesi.

Con l’assegno ai nuclei famigliari numerosi il comune invece intende dare un contributo economico alle famiglie nelle quali vi siano almeno tre figli minorenni effettivamente conviventi e iscritti sul proprio stato di famiglia. Per accedere al sostegno per l’anno 2021 è necessario un ISEE non superiore a 8.788,99 euro. Maggiori informazioni alla pagina informativa sul sito del Comune di Busnago.

