Aspetta il cliente in un parcheggio, arrestato con 9 grammi di cocaina e 500 euro Arrestato in un parcheggio al confine tra Giussano e Mariano Comense per spaccio di droga: i carabinieri hanno recuperato 9 grammi di cocaina e quasi 500 euro in contanti.

I carabinieri l’hanno notato in centro a Giussano a bordo di una Golf, l’hanno seguito fino a un parcheggio in via Milano, al confine con Mariano Comense, e l’hanno fermato mentre aspettava un ventenne residente nel Comasco. È finito in arresto così un uomo di 36 anni, marocchino, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I militari sono entrati in azione intorno all’1.30 di domenica 17 marzo, durante un servizio di controllo del territorio. Dalla perquisizione della Golf e dell’uomo sono stati recuperati circa 9 grammi di cocaina suddivisi in quattordici dosi e 490 euro in contanti.

