Asfalti Brianza (Foto by Fabrizio Radaelli)

Asfalti Brianza a Concorezzo: «Perché il ministero non risponde alle interrogazioni di Lega e Pd?» Lo chiede il deputato Massimiliano Capitanio, che un anno fa ha depositato una richiesta al ministero dell’Ambiente sul caso Asfalti Brianza di Concorezzo, così come il senatore Pd Roberto Rampi. Ma nessuno ha avuto risposte.

La Lega ha presentato una interrogazione alla Camera dei deputati. Il Pd lo ha fatto al Senato. Eppure a un anno di distanza nessuno ha ottenuto risposte dal ministero dell'Ambiente. Il problema? La Asfalti Brianza di Concorezzo, al centro di contestazioni da parte dei residenti di quattro Comuni (anche Monza, Agrate e Brugherio) ormai da anni.

Lo segnala il deputato leghista Massimiliano Capitanio, peraltro fratello del sindaco di Concorezzo, che un anno fa aveva chiesto al ministro !quali iniziative urgenti intenda assumere, per quanto di competenza, per garantire la salute ed il quieto vivere della cittadinanza, disponendo, eventualmente, apposite ispezioni da parte dell’Ispra e del Comando carabinieri per la tutela della salute”.

«È sconcertante il silenzio del governo sul caso Asfalti Brianza - ha commentato Capitanio - classico esempio in cui lo Stato dovrebbe supportare il Comune nella tutela del territorio, senza scaricare tutto sulle spalle degli amministratori locali. Dopo un anno di tempo, il ministero dell’Ambiente non ha trovato il tempo per rispondere alla mia interrogazione alla Camera e nemmeno a quella depositata al Senato il 16 gennaio 2020 da Roberto Rampi del Pd».

