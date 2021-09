Villasanta via Cellini (Foto by Michele Boni)

Asfaltature a Villasanta: nella notte in via Sanzio, dal 6 settembre tocca a via Cellini L’intervento richiede una spesa di 260mila euro circa, in parte finanziata tramite il bando regionale AttrAct, e circa 120 giorni di cantiere.

Scatta la riqualificazione di diverse strade a Villasanta. Nelle notti del 2 e 3 settembre la strada di via Sanzio verrà chiusa per l’asfaltatura dalle 20 alle 6. Mentre lunedì 6 settembre prenderanno il via i lavori di manutenzione straordinaria di via Cellini. L’intervento si articola in due fasi.

Per la prima, della durata di circa 30 giorni, la strada verrà chiusa al traffico nel tratto da via Cellini 17 fino alla rotonda. Dalla stazione ferroviaria a via Cellini 17 l’accesso sarà consentito solo alle aziende dei civici 15 e 17 e sarà istituito il divieto di sosta. Sarà consentito parcheggiare nel tratto iniziale di via Cellini e si dovrà poi proseguire a piedi verso via Petrarca.

Per la seconda fase, la chiusura della strada si estenderà fino a via Sanzio, garantendo comunque l’accesso ai passi carrai e il ripristino dei parcheggi del primo tratto. Il progetto prevede una riqualificazione globale e la rimodulazione della conformazione della via nel tratto tra via Petrarca e via Sanzio.

Fino alla piccola rotonda, l’attuale marciapiede sarà allargato e adeguato a pista ciclabile, mentre sul lato opposto ne verrà realizzato uno nuovo. Nel tratto finale, il marciapiede diventerà una ciclopedonale e sul lato di via Matteotti saranno ricavati posti auto a spina di pesce. Previsti infine modifiche alle aiuole spartitraffico e il rifacimento completo dell’asfalto.

L’intervento richiede una spesa di 260mila euro circa, in parte finanziata tramite il bando regionale AttrAct, e circa 120 giorni di cantiere. È stato pianificato allo scopo di riqualificare un tratto viario cittadino che serve in particolare i pendolari e le imprese di quell’area industriale. La scelta di aggiungere i tratti ciclabili rientra nella politica di promozione di una mobilità leggera nella zona della stazione ferroviaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA