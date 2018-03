Artisti, comici e vip in campo a Lesmo per l’inaugurazione del nuovo stadio (e anche per solidarietà) Una domenica all’insegna dell’uguaglianza. È tutto pronto per la grande festa targata Ac Lesmo in programma per domenica 11 marzo che si terrà nel nuovo stadio comunale di via Petrarca 2

Una domenica all’insegna dell’uguaglianza. È tutto pronto per la grande festa targata Ac Lesmo in programma per domenica 11 marzo che si terrà nel nuovo stadio comunale di via Petrarca 2. Nel corso della manifestazione, organizzata dal sodalizio lesmese in collaborazione con l’associazione Heartbeat Moving Children, la squadra di casa insieme ad una rappresentativa di Assolombarda, nazionale artisti e nazionale deejay, scenderà in campo per un torneo quadrangolare in favore delle disabilità. Il tema dell’iniziativa sarà infatti #domenicadelluguaglianza e promuoverà il contrasto alle discriminazioni verso bambini e persone affette da sindrome di down e disabilità fisiche e psichiche. A partire dalle 16.30 il centro sportivo sarà dunque invaso da tantissimi personaggi famosi del mondo della tv, radio e spettacolo oltre che da tanti sportivi ed imprenditori del territorio (tra gli altri: gli ex calciatori Sebastian Frey e stefano Tacconi, l’attore Ugo Conti, Francesco Oppini, Corrado Tedeschi, Max Brigante, Max Pisu, Claudio Chiappucci, Gigi di Gigi e Andrea, Andrea Dell’Orto presidente del presidio territoriale di Monza di Assolombarda).

Poco prima dell’inizio della sfida tra le quattro rappresentative, ci sarà il momento più importante di tutta la domenica: l’inaugurazione del centro sportivo. Il presidente dell’Ac Lesmo Michele Coccimiglio e il sindaco Roberto Antonioli taglieranno il nastro che certificherà così il termine dei lavori di riqualificazione dell’area da parte della società calcistica. Un progetto che solamente nell’ultimo anno ha visto la sistemazione totale del campo di gioco e la realizzazione di una nuova tribuna coperta per gli spalti con una struttura in cemento armato.



La presentazione dell’iniziativa in sala consiliare a Lesmo



Quanto fatto però dall’Ac Lesmo lo scorso anno è soltanto la punta dell’iceberg, perché nel giro di pochi anni la società ha saputo rilanciare l’attività calcistica sul territorio lesmese, partendo proprio da una riqualificazione profonda del centro sportivo. In poco tempo l’area di via Petrarca è stata totalmente trasformata con l’installazione di un nuovo bar, un piccolo parco giochi, campi in sintetico per il calcio a 5 e il calcio a 7 ed un campo da beach volley, fornendo così a tutti i lesmesi un nuovo punto dove poter svolgere attività fisica con strutture di ultima generazione e in totale sicurezza.

Al termine del quadrangolare con la premiazione delle squadre, inizierà dalle 20 la festa, durante la quale si esibiranno i tanti artisti e dj presenti per chiudere così in bellezza la giornata.

