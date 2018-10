Arriva la pioggia e Monza mette gli ombrelli: nuova sorpresa in centro Sorpresa: dopo i cuori via Vittorio Emanuele si riempie di ombrelli volanti (o quasi). E proprio nei giorni in cui arriva la pioggia.

Arriva la pioggia e Monza, a suo modo, si attrezza: così come i cuori comparsi in via Vittorio Emanuele alcune settimane prima, venerdì 26 ottobre il centro del capoluogo brianzolo si riempito di ombrelli appesi. Una mano in più per chi magari in mattinata non ha dato un’occhiata alle previsioni del tempo e non è uscito con un parapioggia: qualche timida goccia è già scesa, il più è previsto a partire dalla sera per proseguire poi sabato 27, domenica 28 e poi per il resto della settimana (stando alle previsioni di venerdì 26). In attesa di conferme, si dovrebbe trattare come nel caso procedente di un’iniziativa commerciale.

